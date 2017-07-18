大黑牛"越狱"马路上狂奔连伤三人 被警方围捕击毙

（联合早报网讯）7月16日下午4点多钟，广东省广州市从化区青云路上，一头大黑牛疯狂地在闹市中奔跑。大家当时都被突然出现的大黑牛所吓到，纷纷躲避退让，然而，还是有途经的路人被牛撞伤。

据看看新闻报道，牛是从附近一屠宰场内挣脱跑出，然后沿着横江路，经新村路又来到青云路上乱窜。期间，先后撞伤了三人，包括屠宰场的工人，前往处置的民警，以及一名驾驶摩托车经过的老伯。

据介绍，该牛可能是目睹了自己同伴被宰杀，所以才会失控挣脱控制，逃出屠宰场。事后，场主已经第一时间报警，接警后，民警也立即赶赴事发现场处置。

但过程中，牛在公路上狂奔撒野，先后将一名驾驶摩托车的群众和一名拦截的民警撞伤，路上的群众和车辆见此都纷纷躲避。民警采用警车紧跟、伴随的方式，还疏散沿途车辆和群众。

为防止再次出现“疯牛”危害群众生命财产安全的情况，警方在紧急商议后，迅速制定下一步的处置方案。

民警一直驱车跟在牛的后方，最后，将它逼停进入到一停车场内。随后，民警疏散停车场人员，看准时机，开枪将牛击毙。

最终，民警成功处置该牛，受伤的民警和群众也已被送往医院进行救治，相关情况正在进一步处理之中。

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