韩政府争取下月分别与中日举行外长会谈

（联合早报网讯）据韩国高官18日透露，政府争取在东盟地区论坛（ARF）等东盟系列会议（8月6-8日）期间分别与中日举行外长会谈。上月上任的韩国外长康京和与中国外长王毅有望在菲律宾马尼拉首次举行双边会谈。

据韩联社报道，韩国外交部长官康京和有望在月初韩中及韩日首脑会谈的基础上，与两国外长进一步讨论具体合作事宜。康京和如与王毅会谈，预计将就“萨德”入韩、朝核等双方共同关心的问题交换意见。

如韩日举行外长会谈，双方可能就两国首脑决定恢复随时在首尔东京会面的“穿梭外交”机制和慰安妇问题交换意见，并商讨合作解决朝鲜核导问题。因日本下周可能改组内阁，与康京和开外长会的未必是现任外相岸田文雄。

除韩中日外，六方会谈其余三方美国、俄罗斯、朝鲜的外长也受邀出席东盟地区论坛。被问及韩朝外长是否会谈时，该官员表示没有具体计划，需视现场情况而定。韩国外交部发言人赵俊赫当天表示，从先例来看，韩朝外长有机会不期而遇，但是否会长谈尚不确定。

康京和已在韩美首脑会谈前的上月底在华盛顿会晤美国国务卿蒂勒森，拉开“四强外交”活动的序幕。赵俊赫表示，今年韩国计划与包括主要强国在内的众多国家开展双边会谈，并与有关国家保持着密切沟通，具体日程待定。

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