巴拿马断交后 台外交部：同仁仍然斗志昂扬

（联合早报网讯）台湾外交部拉丁美洲及加勒比海司司长周麟今天表示，失去巴拿马，大家惋惜甚至有些愤怒，但丝毫不沮丧；虽然工时很长、压力很大、负担很重，但大家工作情绪很高、斗志很昂扬。

据联合新闻网报道，在巴拿马断交后，巴拉圭总统卡提斯（Horaciocartes）日前访台，展现对台友谊。周麟今天在外交部例行记者会中表示，巴拉圭是坚实坚定的友邦，过去30年来巴拉圭在国际间情义相挺、毫无保留地坚定支持台湾。

周麟说，巴拉圭是台湾唯一在南美外交堡垒，是一个重情重义国家，民族性也蛮特殊的，为了国家尊严和理想，曾在1850年代不惜和三个邻国作战，捍卫国家最高利益，战争后15岁以上男子都阵亡，但巴拉圭毫不后悔，是一个重原则、重情义、重然诺的国家，会尽全力加强和巴拉圭关系。

在巴拿马断交后，各界担心恐有骨牌效应，媒体询问外交部工作人员的士气状况，周麟说，拉美司的同仁每天工作到晚上9时、10时，他要很自豪地说，大家有旺盛的决心和心愿要报效国家，以巩固友邦邦交和维护国家的国际人格为工作最大目标。

周麟说，虽然工时很长、压力很大、负担很重，但同仁工作情绪很高、斗志很昂扬，失去巴拿马大家惋惜甚至有些愤怒，但丝毫不觉得沮丧，还是有很多拉美国家继续对台湾表示友谊，有强烈的战斗意志，维护国家利益继续奋战。

周麟说，外交部主要目的是维护友邦邦谊，巩固外交关系，外交部尽一切努力用各种可行方式，敦请企业到邦交国投资，请企业家尽可能进口邦交国生产的产品，例如和巴拉圭洽签的经济合作协定，创造更有利环境让双方往来更密切，除了回应当地政府期望，也帮友邦人民创造更多有利环境。

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