发改委：今年煤炭净增产能约2亿吨 供给充裕

（联合早报网讯）7月18日，中国国家发改委网站公布消息，7月17日，国家发展改革委召开迎峰度夏电力煤炭供应专题会议（下称“会议”）。会议称，今年煤炭可净增有效产能约2亿吨，煤炭、电力总供给能力充裕。

据澎湃新闻报道，会议指出，今年以来，宏观经济延续稳中向好的态势，6月份规模以上工业增加值同比增长7.6%，比5月份加快1.1个百分点。带动煤炭、电力需求明显增长。1-6月份电煤、电力消费同比分别增长8.2%、6.3%，为近几年最大增幅。特别是迎峰度夏以来，全国多个地区持续高温，受此影响，华北、西北两个区域电网和12个省级电网用电负荷刷新纪录；7月13日全国用电峰值超出历史最高水平7个百分点，电煤日消耗达到555万吨，创夏季历史新高。

事实上，正因今年煤炭需求增加、供应偏紧，煤价一直在高位徘徊。今年上半年，素有煤炭行业“风向标”之称的环渤海动力煤价格指数（BSPI）均在560元/吨之上，曾一度高至606元/吨。

会议认为，虽然当前煤炭、电力供应存在结构性和时段性矛盾，但总的供给能力是充裕的，经过采取针对性调控措施，可以有效满足生产生活的需求，保证迎峰度夏形势的平稳有序。

会议强调，在电力方面，要在保证安全前提下，努力增加电力供应，促进清洁能源多发满发，最大限度保障用电高峰负荷。加强需求侧管理，从供需两侧发力，做好电力供需平衡保障，全力确保民生用电不受影响。

在煤炭方面，一是在保证安全前提下有序释放优质产能，持续增加有效供给。国发[2016]7号文件印发以前开工建设的煤矿中，在增减挂钩、减量置换前提下，今年上半年已竣工达产新增产能9000万吨左右，下半年还有部分建设项目陆续投产，另外还将对部分优质产能煤矿重新核定生产能力，合计可新增产能约2亿-3亿吨。即使考虑去产能因素，也可净增有效产能2亿吨左右。二是优化去产能的节奏和时序，紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，重点退出长期停工停产的煤矿，妥善处理去产能与稳供应、调结构的关系，尽量做到不因去产能影响供应出现大的波动。三是引导企业积极履行社会责任，落实平抑煤炭市场价格异常波动备忘录，促进煤炭价格稳定在合理水平。四是落实好中长期合同制度，各省（区、市）要细化中长期合同履约监管措施，完善合同履约考核评价机制，推动中长期合同签约履约，促进煤炭供需基本盘的相对稳定。五是抓紧研究建立迎峰度夏度冬煤炭保供稳价社会责任企业制度，促进供应与需求的协调联动，有效应对高峰需求。

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