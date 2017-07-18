孙宏斌回应金融机构排查风险：现金流没问题

（联合早报网讯）今天（18日）上午，有媒体报道称，中国金融机构全面排查融创资金风险，15亿信托放款被叫停。融创中国董事长孙宏斌回应称，排查很正常，但公司的现金流没有压力。

新浪财经报道，在香港上市的融创中国近来吸引了不少业界目光。不过，在一路“买买买”的同时，融创也遇到了不少麻烦。近日，国际三大评级机构中的两家均下调融创的企业信用评级。对此融创中国董事长孙宏斌回应称，评级下调这个是很荒唐的事情，他们不看我们项目，也不买我们房子，凭什么给我们评级，他们的评级对我们没啥影响，就是发债有点影响。

孙宏斌还说，排查很正常，他们近来都在一家一家的沟通，大家也都很理解；632亿的收购对他们现金流压力不大，各大银行都比较理解和支持。融创为什么买，这个很好理解，这个是一笔好生意。到今年6月30日，公司账上还有900亿元现金，能动用的现金将近500亿元。6月销售额285亿元，7月销售预计会超200亿，8月以后能超过300亿元。再加上2016年10月1日后基本就停止在公开市场买地，融创与万达交易的现金流没有压力。

同时孙宏斌表示，发债的事情，地产公司的发债都停止了；是中止，不是失败。

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