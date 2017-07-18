上半年中国国内航班客座率创历史最好水平

（联合早报网讯）在高铁、动车分流客流的背景下，2017年上半年，中国国内航班客座率创历史同期新高。

据澎湃新闻网报道，7月18日，在中国民航局例行新闻发布会上，中国民航局发展计划司副司长董法鑫透露，2017年上半年，中国国内航班客座率是84.9%，比去年（同期）提高了1.6个百分点。“应该说是我们有史以来同期最好的一个水平。”

机票价格方面，董法鑫透露，春节期间略有上升，涨了9%左右。2月、3月、4月、6月，机票价格都有不同程度的下降。其中，2月整体票价水平下降了5.9%。

董法鑫称，黄金周、春节、“五一”这些时期的票价可能略有上升。

董法鑫还透露，2017年上半年，中国到日本、韩国的部分航班航线的旅客量和客座率都有不同程度的下降。“这可能也是一个旅游人群重新分布的原因。”董法鑫称。

2017年上半年，航空客运市场实现较快增长，中国国内航线增长明显快于国际航线。1-6月，中国国内航线完成旅客运输量2.37亿人，同比增长14.2%，增速较一季度提高0.1个百分点，较去年同期大幅提高5.1个百分点；国际航线完成2670.9万人，同比增长6.1%，增速较一季度下降4.2个百分点。

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