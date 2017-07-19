重庆市党组扩大会议:支持陈敏尔 肃清"薄王"遗毒

（联合早报网讯）重庆市政府党组书记、市长张国清7月18日主持召开市政府党组（扩大）会议。会议强调，要全力以赴支持市委书记陈敏尔工作，以实际行动体现对中央决定的坚决拥护。压实全面从严治党责任，坚决肃清“薄、王”思想遗毒。

据《重庆日报》报道，会议传达贯彻了7月15日全市领导干部会议和7月17日市委常委（扩大）会议精神。会议强调，这次市委主要领导的调整，体现了中央对重庆工作的高度重视和深切关怀。要深入学习贯彻习近平总书记关于做好重庆当前工作的重要指示精神，坚决拥护和服从中央的决定，在市委坚强领导下，把思想统一起来、把力量凝聚起来、把责任担当起来，开拓创新、扎实工作，确保全市经济社会平稳健康发展，让党中央放心、让全市人民满意。

张国清强调，必须坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，真正在思想上政治上行动上坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以高度的政治自觉和一致的思想行动体现对党的绝对忠诚，时时事事处处维护党中央权威和集中统一领导。要全力以赴支持陈敏尔同志工作，中央决定由陈敏尔同志担任市委书记，是中央对重庆工作的重视和关心，是重庆深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的重要组织保障，要以实际行动体现对中央决定的坚决拥护，全力支持陈敏尔同志的工作，确保各项工作有序开展。要凝心聚力推动重庆改革发展，以饱满的精神状态，坚定信心，强化担当，在战略部署上“扣扣子”、在责任履行上“担担子”、在任务落实上“钉钉子”，抓好市第五次党代会报告精神的贯彻落实，确保习近平总书记系列重要讲话精神和中央各项决策部署在重庆落地生根。要切实履行好管党治党政治责任，加强思想政治建设，发挥“关键少数”作用，压实全面从严治党责任，坚决肃清“薄、王”思想遗毒，努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

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