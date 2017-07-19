解放军西藏实弹演习 港媒:意在警告印度

（联合早报网讯）中国央视周末播放了一段解放军在西藏高原地区进行军事演习的视频。BBC中文网报道称，中印两国在锡金段边境的对峙呈现升级的迹象。

报道称，西藏军区某旅全员全装机动至海拔5000米青藏高原就兵力快速投送、信息化装备应用、多兵种联合攻击等要素展开实兵实弹演练。

电视画面显示，中国军方动用了大炮及火箭炮进行射击等多种实弹演练。

中国媒体报道称，印中边境有大量地区是高原山地地形，因此印度陆军非常重视山地部队的建设，目前不算正在组建的第17山地打击军的情况下，印军共有10个山地师、1个独立山地旅和3个后备山地旅。其中有8个山地师分布在中印边界。其中三个山地师部署在中印边境锡金段。

与印度山地部队的步兵配备相比，中国媒体报道称，解放军具备一定优势，一是火箭筒多，二是大口径机枪多。因此"在旅属炮兵的火力上还是优势很明显的。口径大，威力大，自行化和自动化程度高"。

香港《南华早报》引用中国观察人士的话称，中国解放军秀肌肉的目的"意在警告印度"。解放军希望表明自己有能力战胜印度军队。"虽然中印边界争议地区的印军人数超过中国军队，但中国军队的运动速度、火力以及后勤保障明显具有优势"。

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