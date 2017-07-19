香港流感肆虐 两童患甲流入ICU 一人休克

（联合早报网讯）香港卫生防护中心18日表示，正调查两宗儿童感染甲型流感的严重个案，一人是居于东莞的五岁女童，昨日被转送深切治疗部，情况严重；而另一名九个月大的男婴，出现发烧、咳嗽、流鼻水等病征，潜伏期间没有外游，情况稳定。

据香港01网站报道，首宗个案涉及一名五岁有长期病患、居于东莞的女童，于本月16日发烧及呕吐，同日入住伊利沙伯医院接受治疗，至昨日被转送儿科深切治疗部接受进一步治理，临床诊断为休克，现时情况严重。

初步调查显示，病人已接种今季季节性流感疫苗，但其鼻咽拭子样本经化验后，证实对甲型（H3）流感病毒呈阳性反应，而她的外祖母近期也有上呼吸道感染病征，现已经康复，其余家居接触者至今没有出现病征。

另一名中招儿童是一名九个月大、有长期病患的男婴，自本月8日起出现发烧、咳嗽、流鼻水、腹泻和眼睑下垂等病征，本月13日入住东区尤德夫人那打素医院接受治理，翌日被转往儿科深切治疗部接受进一步治疗，临床诊断为脑炎，现时情况稳定。

男婴的鼻咽拭子样本同样对甲型（H3）流感病毒呈阳性反应，而病人潜伏期间没有外游，未接种流感疫苗；而他的父亲、哥哥及表姐近期有上呼吸道感染病征，情况稳定，其余家庭接触者没有病征。

卫生防护中心发言人表示，香港正值夏季流感季节，流感活跃程度过去两星期大幅飙升至甚高水平，预期未来数星期仍会持续高企，提醒幼童、长者和长期病患者时刻注重个人、手部和环境衞生，预防季节性流感。

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