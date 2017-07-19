湖北一艺术学校成立“龙虾学院” 录取后不能转专业

（联合早报网讯）近日，位于湖北潜江境内的江汉艺术职业学院，公布其下属“潜江龙虾学院”的录取名单。经过理论、技能测试后，该校共录取86名新生。

据《新京报》报道，这是中国国内首所、也是唯一开设龙虾专业的学校，潜江龙虾学院称，首批录取学生大多为有工作经验者，将被编入学院下属三个专业，并于今年9月1日开学。

潜江龙虾学院相关负责人说，国内龙虾产业产值规模在千亿级，与此相对的是，目前尚未有院校开设相关专业，有针对性的培养人才。其强调，龙虾学院的课程设置上以龙虾烹调、养殖等为特色，但仍需学习英语、计算机、管理学等理论课程，由于系单独招生，录取后即签订就业协议，并且不能转专业。

潜江龙虾学院办公室一名工作人员介绍，龙虾学院前身为潜江市小龙虾烹饪技校，由潜江市烹饪酒店行业协会负责。考虑到潜江市发展小龙虾产业的具体情况，经过湖北省教育厅核准，江汉艺术职业学院以原潜江市小龙虾烹饪技校为基础，组建潜江龙虾学院，培养小龙虾行业人才。

本次龙虾学院单独招生，要求报名者系“具有湖北省户籍的应往届中职毕业生和往届高中毕业生，年龄在40周岁以内”。龙虾学院一名招生负责人称，本次录取86名学生中，大部分为具有工作经验者，“应届生很少”。

龙虾学院上述负责人称，学生完成全部课程，考试合格后，由江汉艺术职业学院颁发普通专科毕业证书。与普通专科不同的是，学生入学即签订“就业三方协议”，毕业时由潜江市龙虾产业发展局“妥善安置工作”。由于系单独招生，学生严格按照录取专业进行培养，入学后不得转专业。

今年6月12日，全国水产技术推广总站受农业部渔业渔政管理局委托，编写并发布《中国小龙虾产业发展报告(2017)》，其中指出，2016年，中国小龙虾总产量为89.91万吨(含捕捞产量)，已成为世界最大的小龙虾生产国。据统计测算，2016年小龙虾产值564.10亿元，经济总产值1466.10亿，全产业链从业人员近500万人。

报道称，北京师范大学国家彩票发展研究院招收彩票方向研究生、武汉商贸职业学院开设国际管家专业、内蒙古锡林郭勒职业学院、哈尔滨科学技术职业学院开设电竞专业。近年来，类似“奇葩专业”频出，也一度引发讨论关注。

中国教育研究院研究员储朝晖看来，层出不穷的“奇葩专业”，体现了高校专业设置的自主性，但新设专业，首先应当考虑其是否必要，并且得到行业认可，教学质量也应由学校进行统一评估。如果不对新设专业进行必要评估，并坚持严格评价，“热度”过了以后，学生的就业、专业的存续都将成为问题。

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