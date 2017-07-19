蔡正元被控侵占中影3.7亿 收押禁见

（联合早报网讯）国民党前政策会执行长蔡正元，被控在担任中影公司董事长期间，侵占中影三亿七千余万元（新台币，下同），涉嫌侵占、背信罪，台北地检署昨晨向台北地院声押蔡正元，台北地院昨深夜认定蔡正元涉嫌重大，且有串证、逃亡之虞，裁定羁押禁见。

台湾《自由时报》报道，裁定指出，蔡正元虽否认犯行，但依卷证资料足以认定他犯罪嫌疑重大，犯罪金额高达数亿元，部分款项至今流向未明，部分则流向蔡的香港帐户，先前最高法院判决蔡应返还中影公司一亿七千余万元，正在强制执行中，已积欠许多债务，而蔡说名下没有资产，只靠通告收入，也有逃亡的能力及动机，有逃亡之虞。

法官还认为，全案的资金流向，有许多是以现金提款、存款的方式，制造金流断点，以隐匿金流，增加追缉的难度，隐匿犯罪事证；检方仅在蔡的住处搜到阿波罗公司2008、2008年度的帐册，其余年度都未扣得，蔡还说帐册不是他管理，与他无关，法官因而认定蔡仍有灭证之虞。

裁定理由指出，蔡正元仍有与同案共犯妻子洪菱霙、岳父洪信行串证的可能性，不羁押不足以担保后续侦审。

裁定结果出炉后，蔡正元被当庭戴上手铐，并在19日凌晨押上囚车送至台北看守所。蔡正元的辩护律师魏忆龙说，会研议提出抗告。据了解，蔡在庭讯时否认犯罪，答辩说这是政治迫害案件。

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