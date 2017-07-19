专家：未来高温天气可能会一年比一年严重

（联合早报网讯）中国国家气侯中心气侯服务首席艾婉秀说，夏天高温天气与全球变暖趋势有关，而且随着城市人口越来越密集，高温天气可能会一年比一年更加严重。

据科技日报报道，就今年的高温情况，艾婉秀表示，今年高温实际上最突出的就是北方，而且北方有些地区的高温日数已经比常年的年平均高温指数偏多。如北京，现在的高温日数是17天，常年的只有8天多，再就是天津22天，比常年偏多了2倍。这主要与城市热岛效应有关，这些城市人口密度较大，汽车持有量高，尾气排放严重，城市的发展对高温可谓起到了推波助澜的作用。

艾婉秀说，“此轮高温还要持续10天左右的时间，但北方的高温范围不会像前期那么大了，未来高温主要会出现在江淮、江南地区，包括往北可能会扩大到黄淮地区，在黄淮东部或者是北部热带地区高温会比较多。”

每到夏天，“火炉”城市的排名是中国民众热议的话题，此前，福州、杭州成功取代南京、武汉，与重庆、南昌并称为四大“火炉”城市。对此，艾婉秀认为，“火炉”城市多分布在沿江地区，主要与这些地方的气侯特点和地域因素有关，这些地区主要受副热带高压控制，季风在这一带很难推进，而且这些地方不缺水，湿度很大，这就导致地表温度会更高。

艾婉秀表示，至于火炉城市的变更，这主要与中国雨带南北的推动有关，随着雨带的变化， 火炉城市也会随之变动，这些都是正常的事情。

免费试阅14天