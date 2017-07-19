苹果酝酿取消打赏抽成：不再强推应用内购买

（联合早报网讯）苹果针对用户“打赏”的30%抽成可能取消。澎湃新闻报道称，几位匿名受访的中国互联网公司高管18日透露，苹果公司正在考虑允许用户向原创作者“打赏”时，不再强制通过苹果应用商店（App Store）的“应用内购买”（In-App Purchase，简称IAP）机制进行。

除了上述几家公司，还有游戏开发者也听说苹果可能在近期修改针对打赏的规则。

如果消息属实，这意味着，苹果公司将放弃将“打赏”（又称“赞赏”）理解为“应用内购买”的消费行为，继而放弃对其进行30%的抽成。

苹果今年6月发布的新版App Store审核规定称，通过虚拟货币的打赏，应当被视为应用内购买，苹果将从中提取30%的分成，而且必须走苹果支付渠道，被业内称为缴“苹果税”。

澎湃报道称，根据一份拟发布的更新版《App Store审核指南》，苹果近期计划在其现有的打赏规范下，增加了一条内容：“App可让个人用户能够在不使用App内购买的情况下，向另一位个人赠予P2P货币式礼物，但需满足以下条件：a) 赠予者完全自主的决定是否进行赠予，b) 获赠者收取100%的礼物金额，c) 礼物没有对应或包含接收任何数字内容或服务。”

苹果官方尚未对上述消息置评。不过，有接近苹果的人士称，有关打赏政策的调整还没有明确说法，“情况比较复杂。”

截至发稿，苹果官方没有回应。苹果开发者官方网站的《App Store审核指南》条款还没有更新。

一家互联网公司高管透露，中国监管部门接到举报，正在就打赏一事约谈苹果公司。另有一名知情人士也听闻了这一消息，但不了解举报人和举报详情。此前多位学界专家认为，苹果此举涉嫌垄断和不正当竞争。

华尔街日报5月的一篇报道曾提及，一家公司已向工业和信息化部汇报该情况，但当时工信部回应称，不会介入。

打赏、赞赏、小费等付费服务功能，是中国互联网的一大特色。从2016年开始，微信、映客、今日头条等中国互联网产品开通“打赏”功能，用户如果喜欢作者和主播发布的内容，会根据心情给一笔费用不等的“小费”，带动了直播、知识付费等诸多新兴的商业模式。

对于中国特有的打赏，苹果和中国互联网公司的理解发生了偏差。

2017年4月，腾讯微信针对iOS版本下架了微信公众号内的用户对作者“赞赏”功能（又称打赏），将苹果和微信在“打赏”功能上的不同理解公开化。

就微信和苹果的博弈情况来看，苹果并不认为打赏是一个人对另一个人表达欣赏进而转账的方式，而认为，这是读者购买文章阅读的销售行为。

6月11日，苹果在开发者网站正式更新了《App Store审核指南》。新规指出，iOS软件可以使用软件内购买来让消费者面向数字内容的提供者支付“小费”。相关的软件不得采用其他的按钮、外部链接或者其他方式，让消费者使用苹果之外的支付渠道。

知乎、映客、陌陌、今日头条、微博问答等改变了用户打赏的支付方式，而微信iOS版本的打赏功能则一直没有上线。

报道指，关于打赏问题，微信一直在与苹果协商，试图找到新的解决方案，达成替代协议。不过，目前双方还没有最新谈判进展。腾讯微信团队尚未听说苹果将修改打赏规定。

腾讯董事会主席兼CEO马化腾曾表示，腾讯与苹果之争，实际是一场误会，“大家的目标都是一致的，只不过科技的发展使得一些业务边界越来越模糊，互联网企业与硬件厂商的关系其实是更加紧密。”

不过，舆论在近几个月一直在发酵。苹果公司推出打赏新规后，在中文互联网世界遭受用户批评，很多原创作者因此收入减少，而用户向作者打赏时表示，支付体验不及直接跳转微信或支付宝等第三方支付工具流畅。

7月17日，一家互联网公司高管透露，该公司iOS产品的打赏功能一直没有暂停或接入IAP，就是在等待博弈结果。

此前，知名IT律师赵占领表示，苹果此举是为了强制推行自己的苹果支付产品，涉嫌滥用其在IOS操作系统的市场支配地位，没有正当理由进行搭售商品，不仅损害用户和应用开发者的合法权益，也破坏了正常的市场竞争秩序，损害其他支付工具厂商的合法权益，建议国家工商总局及时启动反垄断调查。

不过中华全国律师协会知识产权专业委员会委员孙彦认为，苹果公司的“打赏”抽成行为合情合理：“苹果系统为了坚持他封闭的原则，就需要制定一些规则，要通过一定的渠道来收取一定的利润，来维持系统正常的运转。”

综合苹果年报与外媒的报道，征收“苹果税”的App Store 2016年收入为285亿美元，其中属于苹果的三成收入约为85亿美元，占苹果公司整体收入的4%左右。

与增长有些疲软的苹果手机不同，App Store的收入一直逐年大幅攀升，2016年就比2015年提高了49%，2015年又比2014年提高了35%。

免费试阅14天