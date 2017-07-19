中国城市信用评价报告首次发布:京沪渝列前三

（联合早报网讯）18日，中国国家发改委委托第三方机构发布2016年度全国城市信用状况评价报告。报告显示，北京、上海、重庆位列省会及副省级以上城市信用综合指数排名三甲，苏州、烟台、温州摘得地级市排名三甲，而县级市排名前三位的则是荣成、义乌和温岭。

据央视网报道，通过汇集诚实守信和违法失信大数据建立的评价指标和监测模型，国家发改委实现了对全国659个城市21个领域的信用状况动态检测，结果显示，2016年度失信行为主要集中在金融、文教和工程建设领域，这些领域信用事件不良率均超过3成。

报告显示，全国方面，优良信用排名前三位的领域分别为法院检察院公信、依法行政和税务领域。不良信用信息占比排名前三位的领域则为金融、文体科教和工程建设。

金融失信事件主要表现为非法集资、信用卡诈骗、贷款诈骗、债券违约和部分金融机构违规经营等，文体科教方面主要表现为部分教育培训机构突然关停造成大量员工工资和学员学费被拖欠；违规违法办学，发布虚假招生简章；教师失德事件和部分高校出现抄袭剽窃等学术造假现象等。工程建设领域主要表现为违章违建；建筑工程质量问题；工程安全责任事故和恶意拖欠员工工资款现象。

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