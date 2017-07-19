法国蓬皮杜艺术中心将入驻上海

（联合早报网讯）作为目前全球第二大现代艺术中心、法国巴黎乔治蓬皮杜国家艺术文化中心本周二宣布，其与中方合作伙伴在上海启动同名艺术中心的合作项目将很快达成协议。

法广中文网引述消息称，拥有超过12万展品的蓬皮杜艺术中心正在与上海西岸开发（集团）有限公司合作，双方预计在未来5年（2019-2024）于上海开展20多场不同类型和规模的展览。据了解，该计划选择把现在接受建设、位于徐江滨江的西岸美术馆作为载体，并在该馆部分空间中规划出一个名为“临时蓬皮杜”的合作项目。西岸美术馆由英国建筑设计师戴维·奇普菲尔德（David Chipperfield）设计，其建筑面积约8600多平方米。该美术馆预计将在2018年建成，在来年该馆则将举行“临时蓬皮杜”项目的开幕展。

一旦该项目达成，巴黎蓬皮杜艺术中心将会在上海的这一美术馆中进行自主策划展览活动。届时，部分被选中的巴黎馆内展品也将借此机会来到中国，与当地的现代艺术爱好者们见面。同时，中方也将在巴黎的蓬皮杜“母馆”举办关于中国艺术的展览和交流项目。

蓬皮杜艺术中心管理层过去一直想进入中国艺术市场，建立属于自己的分管项目。若此次双方洽谈成功，将是该馆在与中国官方“打交道”十多年来，最终取得成果的体现。而就在去年，蓬皮杜艺术中心还在上海展览中心成功举办了名为“蓬皮杜现代艺术大师展: 1906-1977”的展览项目，并包含了诸如毕加索、杜尚等现代艺术名家的作品。

在寻求打开中国艺术市场的同时，蓬皮杜艺术中心还将在比利时和韩国等地进行类似的项目建设。

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