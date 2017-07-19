中国人社部：36种谈判药品已被纳入中国国家医保药品目录

（联合早报网讯）近日，中国人力资源和社会保障部（简称人社部）印发了《关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》(以下简称药品目录)乙类范围，并同步确定了这些药品的医保支付标准。

据中新网报道，今年四月中国人社部公布了44个拟谈判药品的名单，经过与相关企业的谈判，其中36个药品谈判成功，成功率达到81.8%，与2016年平均零售价相比，谈判药品的平均降幅达到44%，最高的达到70%，大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国际市场价格，大大减轻了中国患者的医疗费用负担。

本次纳入药品目录的36个药品中包括31个西药和五个中成药。西药中有15个是肿瘤治疗药，覆盖了肺癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等癌种，曲妥珠单抗、利妥昔单抗、硼替佐米、来那度胺等多个社会比较关注、参保人员需求迫切的肿瘤靶向药位列其中，其他分别为治疗心血管病、肾病、眼病、精神病、抗感染、糖尿病等重大疾病或慢性病的药物，以及治疗血友病的重组人凝血因子Ⅶa和治疗多发性硬化症的重组人干扰素β-1b两种罕见病药。中成药中有3个是肿瘤药，另外2个是心脑血管用药。此外，医保药品目录准入谈判充分体现了对医药创新的重视和支持，列入谈判范围的西达本胺、康柏西普、阿帕替尼等国家重大新药创制专项药品全部谈判成功。

中国人社部称，本次医保药品目录准入谈判工作是按照《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉的通知》有关要求开展的，谈判坚持维护参保人权益，坚持平等协商，坚持客观评价与专家评估相结合，坚持公平公正公开，充分发挥基本医疗保险集团购买功能，在显著提高医保用药保障水平的同时大幅降低了社会负担，有效控制了基金支出，基本实现了医保、企业、参保人“三赢”的目标，有利于提高广大参保人员的获得感，也有利于引导合理医疗行为、促进医药产业发展创新。

下一步，中国人社部将指导地方做好谈判药品的落实工作，让广大人民群众真正得到实惠。

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