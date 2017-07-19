中央金融系统选出44名出席十九大代表

（联合早报网讯）据中国金融新闻网消息，近日，中央金融系统各单位分别召开党代表会议，共选举产生出席党的十九大代表44名。中国人民银行行长周小川、副行长易纲、证监会主席刘士余、银监会主席郭树清等人在列。

代表名单如下(按姓氏笔画为序)：

马 欣 王 炯 王 滨 王洪章

王祖继 牛锡明 毛剑明 田 霞（女）

田国立 代 鹏 达 瓦（藏族） 朱 捷

朱伟忠 伍 斌 刘 娟（女） 刘士余

刘文凤（女） 杜金富 李 鹏（女） 李正强

杨明生 步同良 吴 狄 吴 焰

谷 澍 张丽丽（女，满族） 张欣园 陈四清

陈雨露 易 纲 易会满 呷西哈姆（女，藏族）

罗方科 金颖颖（女） 周小川 周慕冰

赵 欢 胡怀邦 胡晓炼（女） 贺铁林

郭树清 解学智 裴 光 潘功胜

中央金融系统出席党的十九大代表，是严格按照党章和中央关于做好代表选举工作的要求选举产生的。在代表候选人初步人选推荐提名和代表正式选举过程中，坚持了民主集中制原则，充分发扬了党内民主。代表的产生符合程序规定，结构比例符合中央要求。

出席党的第十九次全国代表大会代表资格，届时还需经党的第十九次全国代表大会代表资格审查委员会确认。

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