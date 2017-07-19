福建3人捡到淹死国家保护动物鬣羚 卖给他人被判刑

（联合早报网讯）福建省长汀县三名农民捡到一只淹死的野生动物，将其出售。近日，长汀县法院以非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪，一审分别判处被告人曾某勇有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，罚金2万元；以非法出售珍贵、濒危野生动物罪判处被告人陈某有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零九个月，罚金1.5万元；判处被告人曾某华免予刑事处罚。

据《人民法院报》19日报道，法院经审理查明，2016年8月7日，被告人陈某在庵杰乡一水电站的水渠里发现一只已淹死的野生动物，即打电话叫其丈夫曾某华过来一起打捞。被告人曾某勇得知后表示要购买，便随被告人曾某华驾车前往，三人一同将淹死的野生动物运往被告人曾某勇家，以5400元出售给被告人曾某勇。被告人曾某勇把该野生动物分割后，出售给村民食用，获得赃款5500元。经鉴定，淹死的野生动物为鬣羚，属牛科，是国家二级野生保护动物。

法院经审理认为，被告人陈某、曾某华违反野生动物保护法规，非法收购、出售国家二级保护珍贵、濒危野生动物鬣羚1只，其行为均已构成非法出售珍贵、濒危野生动物罪；被告人曾某勇的行为构成非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪。遂依法作出前述判决。

该案承办法官说，“野生动物”不仅包括野生动物活体，也应当包括野生动物死体，未经相应加工程序的，外形保持完整的死体都应当视为“野生动物”。从法律保护的角度看，将野生动物死体纳入“野生动物”，体现了对野生动物生命权利的保护。

在此法官提醒，只要是被列为国家一、二级保护野生动物，即使不是捕猎动物活体，只是收购、出售死体及其制品也触犯刑法。此外，该法条没有设置数量下限，购买数量只是量刑情节，也不考虑主观目的，不论是买来吃、用还是欣赏，都构成犯罪。

免费试阅14天