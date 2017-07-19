广州义工可用服务时数换物资

（联合早报网讯）从广州市义务工作者联合会(以下简称“广州义工联”)获悉，今年广州将试行义工时数兑换物资，旨在鼓励社区以义工时数置换社会资源，让爱心物资透明准确地投放到有需要的人群和家庭中去，以社区资源服务社区。

据中新网报道，81岁高龄的陈伯是荔湾区逢源街社工，他退休以后开始投身义工服务，至今已有19年了。根据广州市义工联的最新规定，义工联把社区和活动作为一个单位，将义工在服务中所付出的时数进行打包，通过平台可以完成爱心物资的置换。

经过转换兑换，陈伯获得了天天洗衣免费洗衣的名额，还能得到大米、装饰品、婴幼儿用品等物资。在陈伯看来，他完全没考虑过想通过自己的服务得到什么奖励或回报，能帮助别人就是自己最大的快乐了。这次义工联试行用工时可兑换天天洗衣的免费服务，他认为自己的劳动和付出能再次被利用。他会把这项服务捐赠出去，给社区里的独居老人们，“用这种方法，能够帮助到更多的人，我非常开心”。

广州市义工联副秘书长冯现女士此前接受媒体采访时认为，义工时数兑换物资的创新在于，记录的时数在获得个人荣誉的同时，又进行了二次的使用和转化。而这二次利用全部是利他的。通过义工服务的时长去兑换爱心物资，并将其捐赠给一些有需要的人。其中有需要的人的范围非常广泛，贫困的空巢老人、贫困的家庭都可以获得这样的物资。最终使得义工服务的时数达到二次使用的增值作用。

她表示，对于企业而言，义工时数兑换物资的方式增加了企业的参与感，让企业明确了解了爱心物资是如何落地的，到底用在了何处、对接给了谁。通过这种渠道，爱心资源的投放变得更加透明和准确。

据了解，在接下来半年的每周六、日，天天洗衣等企业义工服务队将跟随义工联走进广东市内各大楼盘及街道社区。期间，义工所做的义务服务时长，可用来兑换免费洗衣等服务，提供给社区有需要帮助的人群。

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