乔丹体育向“飞人”乔丹索赔110万元：停止侵权，赔礼道歉

（联合早报网讯）中国乔丹体育和篮球巨星迈克尔·乔丹的侵权案再起波澜。

据澎湃新闻报道，2016年12月8日，中国最高人民法院对再审申请人迈克尔·杰弗里·乔丹（Michael Jordan）与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会、一审第三人乔丹体育股份有限公司商标争议行政纠纷10件案件进行公开宣判。根据判决，迈克尔·杰弗里·乔丹对中文“乔丹”享有姓名权，对拼音“QIAODAN”“qiaodan”不享有姓名权。

而在事件过了大半年后，7月19日北京法院网刊登文章显示，乔丹体育公司将乔丹、方达北京所诉至法院，要求停止侵权、赔礼道歉、恢复名誉，并索赔精神损害抚慰金、维权费用110万元。

2017年2月9日，乔丹授权方达北京所向天津市体育局和第十三届全国运动会组织委员会市场开发部发出律师函。乔丹体育公司称，该律师函以对客观事实和法院判决的错误描述和总结，恶意误导他人为法院裁判文书的内容，对该公司进行贬低性评论甚至恶意诽谤，企图使天津市体育局和全运会组委会终止双方合作；方达北京所丧失应有的专业和严谨，混淆是非、引人误解，损害了公司名誉。

乔丹体育公司认为，律师函存在大量与客观事实不符、与最高法院裁判不符、将最高法院裁判内容偷换概念、故意曲解、引人误解为法院判决内容，同时多处对该公司进行贬低性评价甚至恶意诽谤，损害了公司名誉。故诉至法院，要求乔丹、方达北京所立即停止侵权、撤回上述律师函，公开赔礼道歉，恢复名誉、消除影响，连带赔偿精神损害抚慰金100万元及维权费用10万元。

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