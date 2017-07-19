广州出台"租购同权"政策 专家：租房性价比提高

（联合早报网讯）近日，广州市政府网站发布的《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》，出台“租购同权”政策，即赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益。对此，房地产业内专家认为，租房的性价比在提高，对房价的对冲也有积极作用。

据新京报报道，《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》中显示，广州市政府将从“保障租赁双方权益，支持租赁居住方式”“增加租赁住房供应，满足新增住房需求”“壮大现代租赁产业，形成新的经济增长极”三方面入手，促进租房市场体系建立。

“保障租赁双方权益，支持租赁居住方式”这一措施中规定：赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。“具有本市户籍的适龄儿童少年、人才绿卡持有人子女等政策性照顾借读生、符合市及所在区积分入学安排学位条件的来穗人员随迁子女，其监护人在本市无自有产权住房，以监护人租赁房屋所在地作为唯一居住地且房屋租赁合同经登记备案的，由居住地所在区教育行政主管部门安排到义务教育阶段学校(含政府补贴的民办学校学位)就读，具体细则由各区教育行政主管部门制定。”

工作方案中还明确，广州市将增加租赁住房用地有效供应，将租赁住房用地供应纳入年度土地供应计划，并允许将商业用房等按规定改造成租赁住房。此外，扶持住房租赁企业，打造广州现代租赁产业总部经济，同时发展“城中村”现代租赁服务业。

对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，对于广州的外来人口，租房可以就近入学的条件变得成熟，当然前提是符合积分入学安排学位的条件。租赁权益大增，对于大城市的租房者来说，无论是经济价值还是社会价值角度，租房的性价比在提高，这对房价的对冲也有积极作用。

也有业内人士称，政府力推租赁市场对于房企来说也是转型的机会，租赁市场是很多企业存量资产运营的较好的介入点。

免费试阅14天