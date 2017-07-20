香港书展人流逊去年 生意跌一成

（联合早报网讯）为期七日的香港书展昨日开幕，不过有书商反映人流较去年首日逊色，昨晚人流更见稀疏，料生意普遍有约半成至一成跌幅。因应书展主题“旅游”，不少书商推出新书，介绍较少港人熟悉的目的地，并推出大量折扣薄利多销，甚至用机械人当店员吸客。

香港星岛日报报道，或受早前连日大雨影响，书展首日人流较参展书商预期少。三联营销及市务部副经理高启发指，昨日生意有单位数跌幅。天地图书业务发展经理陈志全也指，首日生意减少约一成，他坦言由于近年未有《哈利波特》一类爆红的图书登场，加上天气因素，或未能引起市民入场意欲。

大众书局营销及市场经理林明丽表示，昨早人流少，下午人流回升，但到傍晚时分“就有点像打风时一样稀疏”，原预期可轻微上升的生意额落空。她指，今年有作者推出与“旅游”主题相符的图文书，故特意制作大型海报宣传，并提供更大幅度书价优惠，期望薄利多销。

万里机构出版有限公司董事梁嘉麒介绍，公司约两成生意来自旅游书，今年推出了约十本新旅游书，介绍港人较少前往的南美等地，也有非指南形式的游记等，令图书种类更多元化。该摊位还引入两部机械人解答读者问题吸客。

泛华发行总经理梁子文形容，旅游书市场成熟，今年公司推出的旅游书籍，特别针对一些较冷门的地点，如日本白川乡、伊朗等国家。他指这些旅游书可深入带领读者了解当地文化，“就算不会去也可以买来看。”专营旅游书的经纬文化负责人黄庆雄认为近年港人外游意欲增加，有助销情，今年就出新书介绍名古屋、九州等地。

因应书展主题，英文书店Metrobooks首度加设《Lonely Planet》专柜，也有一系列让小朋友往旅行时学习不同地方文化的图书。负责人指摊位所推的优惠，相比场外属非常吸引，希望可刺激销量。

主要出版介绍香港本地郊游路线的友晟出版社，社长梁荣亨指，虽然书展以旅游为主题，对生意额只起少少帮助，主力依靠熟客及本地行山爱好者的支持。

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