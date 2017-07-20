中俄波罗的海军演 北约警惕中国海军崛起

（联合早报网讯）俄罗斯将参加本周开始的大型联合军事演习，中国将派遣最先进的导弹驱逐舰参加这次在波罗的海沿岸举行的军演。

BBC中文网报道，俄罗斯国防部在演习开始前证实了这次2017年联合海军演习。演习将在7月24日-27日间进行。

据报，中国派遣了"长沙"号导弹驱逐舰赴欧洲参加演习，这是中国海军第二艘先进的052D型导弹驱逐舰，该舰可单独或协同海军其他兵力攻击水面舰艇、潜艇，具有较强的区域防空和对海作战能力。中国海军的"运城"号导弹护卫舰和中国自行设计制造的"骆马湖"号新型远洋综合补给舰也被部署到俄罗斯。

报道指，周末当上述三艘中国军舰穿越英吉利海峡时，英国皇家海军"里士满"号护卫舰沿途尾随监视。当中国舰队驶往北海时，荷兰舰艇也加入了尾随监视。

这是中国军舰首次在具有重要战略意义的波罗的海参加军事演习。上周，中国海军舰队在前往波罗的海途中经过具有重要战略意义的地中海时进行了实弹射击演练。

在波罗的海军演后，中国海军将加入俄罗斯海军在日本海和鄂霍次克海9月举行的第二阶段俄中联合演习。

报道称，演习的主要目的是增加俄中两国舰队面对海上安全威胁的有效合作，演练俄中军舰人员的训练对接性。

在欧洲的北约盟国对普京的真实意图感到担心，他们怀疑莫斯科透露的军演的真实内容。

在上海的军事问题专家倪乐雄对英国《每日电讯报》指出，在波罗的海的演习的目标是北约，但演习是对最近美国、印度和日本在印度洋的演习作出的反应，因为印度洋的演习针对的是中国。

上海政法学院国际事务与公共管理系教授倪乐雄说，"中俄承诺要通过定期举行军事演习加强两国的战略关系"。他说，中国有自己的计划，那就是要向世界展示中国是主要的海上强国。

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