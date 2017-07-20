黄浩指《壹周刊》员工偏颇 少数“毒瘤”不容留

（联合早报网讯）商人黄浩提出以五亿元（港元，下同）收购已有27年历史的《壹周刊》，该刊上下感到忧心及有很大反响。黄浩昨日表示，此次收购是一个时机，是自掏腰包去洽购，背后无金主没有红色资本。《壹周刊》内有百分之五“毒瘤”员工，早戴着有色眼镜作审判，只要看不过眼就要唱衰，不调查不求证，就写出偏颇报道，他不要这些井底之蛙，不希望这类“毒瘤”留下。

香港星岛日报报道，黄浩作价五亿元向壹传媒收购香港及台湾版《壹周刊》、《FACE》及《忽然1周》等多份刊物，预计九月完成交易。卖盘一事令《壹周刊》员工大感惊愕，昨天最新一期的报道更对黄浩作出不少负面评价。

身在日本的黄浩接受电话访问时指，《壹周刊》员工有自由去表达心声，他也有自由去挑选员工留下，若不想在《壹周刊》工作，可以不做。

黄浩说，不希望这类“毒瘤”留下，将情绪蔓延，以他所知，“毒瘤”占公司员工百分之五以内，只属少数。他形容，该刊某些高层早已戴有色眼镜作审判，在编采团队内，“只要看不过眼就要唱衰，不调查不求证，就写出偏颇报道，这类毒瘤，我是零容忍。”黄浩日前接受电视台访问时也说，做传媒是否一定要反政府呢？政府没做错又一定要反它呢？他明言不会让这些员工留下。

对于《壹周刊》昨天刊出他的往史、与传媒瓜葛，黄浩指报道有很多错处。他称与两任特首都不相识，只是曾陪伴妻子徐淑敏两次到礼宾府参加朋友饭局，却被质疑是与前特首相熟，“陪老婆去礼宾府，我是否犯法先？不能如此断章取义。”

黄浩强调，他没有任何大大小小裁员计划，但也不能保证不炒人，否则员工不交稿、不做好，是不公道的。他知悉《壹周刊》现有不足四百人，他希望可为A书的突发新闻部分及B书的娱乐“狗仔队”再增聘人手。黄浩表示，《壹周刊》日后仍然是敢言、享有新闻自由，可批评政府、高官及特首。

黄浩多次指，此次收购《壹周刊》是一个时机，是他出售《都市日报》获买家四亿元洽购后，他自掏腰包多一亿元去收购，是他人生事业上最大的挑战。他强调，此次收购并没有红色资本。

他指一直不认识黎智英，也没与他接触，只透过其公司代表，黄浩估计因自己无政治背景、中立、曾营办《都市日报》，黎智英愿售《壹周刊》给他。

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