河北交警推“等灯舞” 女民警与孩子斑马线跳舞引争议

（联合早报网讯）日前，河北邯郸市交警推出“等灯舞”，红灯亮起时几名孩子和穿着交警制服的民警在斑马线上随着音乐起舞，并在绿灯亮起前退出。邯郸市公安局交通警察支队渚河大队一名工作人员表示，为了让市民遵守交通规则，渚河大队和当地一所舞蹈学校合作共同创作了上述“等灯舞”，跳舞时有民警在一旁保障孩子的安全。由于天气炎热，目前已暂停了跳“等灯舞”的活动。

《北京青年报》报道，据网友拍摄的现场视频，在7月11日的活动中，红灯亮起时，几名统一着装的孩子并排站在斑马线上，和两位女民警一起随着音乐跳舞，他们的身后是在斑马线前停着的车辆。

7月19日，邯郸市公安局交通警察支队渚河大队宣传科蔡组长表示，目前邯郸市正处于创建文明城市的过程中，为了让市民遵守交通规则，渚河大队和当地一所舞蹈学校合作共同创作了“等灯舞”，视频中跳舞的孩子均来自该舞蹈学校。

蔡组长称，7月11日下午4时许，“等灯舞”在邯郸滏东大街联防路跳起，当时一共有20多名孩子参加，每八九人为一组。红灯亮起时，这些平均年龄为10岁左右的孩子在斑马线上跳编好的舞蹈，并在绿灯亮起前退出斑马线。跳舞时，有两名女民警和孩子一起跳，还有四五名民警在一旁保障学生的安全。

据蔡组长介绍，滏东大街联防路路口共有4条斑马线，孩子们“跳完一条再换另一条”，平均每条斑马线上跳50秒左右。

有网友质疑称，让孩子在斑马线上跳舞不安全，而且影响交通。对此，蔡组长称，“等灯舞”是在不影响车辆通行的前提下跳的，红灯亮起前，民警会提前对行驶的车辆打手势，让司机注意到学生，以保证学生的安全。蔡组长表示，由于伏天炎热，目前暂停了跳“等灯舞”的活动，等待以后的情况再决定是否继续开展此类活动。

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