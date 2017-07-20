中美全面经济对话 双方各自取消记者会

（联合早报网讯）正当中美全面经济对话（CED）首度召开之际，美国与中国先后宣布取消原订的会后记者会，学者分析，美中经贸关系在“特习时代”，不会如中国想要的一切照旧。

据台湾中央社报道，包括美国财政部长慕钦（Steven Mnuchin）及商务部长罗斯（Wilbur Ross），今天在首轮的CED开场致词时，都当着中国国务院副总理汪洋的面，直接把中国设置市场障碍与官方干预、对美国企业造成不公平竞争及美国对中国的庞大贸易逆差挑明了说。

慕钦与罗斯还在谈话时，美国先宣布美方原定的会后记者会取消。尽管随后致词的汪洋以中方一贯说法强调，美中关系要“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”，并指出中国准备好与美国合作，但会议开始约近两小时后，中方也宣布取消原准备好的会后记者会。

双方均未说明取消记者会的原因，无法得知是否因首轮CED对话无具体成果所致，而长期关注美中经济关系的美国企业研究所研究中国经济问题的学者史剑道（Derek Scissors）则认为，取消记者会，在他看来，这似乎是美国政府比过去采取更诚实以对的做法。

展望美中经贸关系的未来前景，史剑道表示，特朗普之所以当选，有一部分原因是在贸易议题上、采取保护主义的立场，“尤其是针对中国”，他认为，接下来的美中经贸关系将“不会如中国所愿可以一切照旧”。

史剑道认为，接下来的挑战在于设定美中经贸关系中的正确目标及使用正确工具，在他看来，对美国而言，想以国安理由调整中国钢铁的进口税率或配额，是个错误。

特朗普4月时签署备忘录，指示商务部罕见地动用贸易拓展法（Trade Expansion Act）相关条令，调查钢铁进口情况，以判定中国和其他国家生产的钢铁是否危及美国国家安全。这项法律允许总统基于国安理由对进口产品施加限制，包括提高关税或限制进口数额。

至于特朗普政府在经贸谈判上的特色、对台湾来说，是否可从这次美中CED中得到哪些提示，以为未来可能的美台经贸谈判做准备？

史剑道则说，台湾毋须太过忧虑，但要注意的是，特朗普政府一定会谈到双边贸易的平衡，并希望增加美国产品出口到台湾，而这是特朗普在所有贸易谈判上的立场。

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