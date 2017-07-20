前美媒记者：大陆武统台湾条件完善 2018年可部署完成

（联合早报网讯）蔡英文就任台湾总统后，“武统”声浪不断。日前，前美联社台湾分社主任温逸德（Peter Enav）以《Taiwan Under the Gun： An Urgent Call to Action》为题撰写评论，称“武统”条件已日渐趋向完善，预估2018年下半年可部署完成。

据台湾《中时电子报》报道，温逸德预言中国大陆将在2018年武统台湾，他分析原因为，第一，最初中国大陆认为最可能和平统一台湾的时刻，就是马英九执政时期，但这梦想在2012年马重新竞选时有了些许动摇，而在2013年的太阳花学运彻底破裂，直到2016年蔡英文上台，则让中国大陆认清和平统一台湾的可能已经几乎消失、利用国民党来经济统一也难以达成了。温逸德认为，虽然大陆可等到2020年选举期待民进党被彻底翻盘，但应仍不影响和平统一台湾的可能性已经消失的事实，而台湾这些年的民主政治发展，也早已超出大陆的掌控。

第二，普遍对中国大陆的认知是，大陆可能还需约3到4年左右才有足够纯熟的军事力量来武统台湾。但温逸德指出，台湾现在最大的致命伤是，军事力量完全不足以对抗大陆。而且美国并不愿贩售强大的军武给台湾作自我防卫，这都使得台湾和大陆在军事上拉开了极大的差距。现在台湾超短的4个月兵役，和只有号称200万的军力，都令人十分担心台湾的未来，只要做任何军事行动威胁，甚至海上封锁，就足以让台湾投降。

第三，美国总统特朗普和法国总统马克龙已明确表明态度，不愿在公众场合直接批评中国大陆，《纽约时报》就曾分析，近10年来中国经济跃升，西方国家已越来越和中国大陆亲近。

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