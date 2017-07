前美媒记者：大陆武统台湾条件完善 2018年可部署完成

(联合早报网讯)蔡英文就任台湾总统后,“武统”声浪不断。日前,前美联社台湾分社主任温逸德(Peter Enav)以《Taiwan Under the Gun: An Urgent Call to Action》为题撰写评论,称“武统”条件已日渐趋向完善,预估2018年下半年可部署完成。

据台湾《中时电子报》报道,温逸德预言中国大陆将在2018年武统台湾,他分析原因为,第一,最初中国大陆认为最可能和平统一台湾的时刻,就是马英九执政时期,但这梦想在2012年马重新竞选时有了些许动摇,而在2013年的太阳花学运彻底破裂,直到2016年蔡英文上台,则让中国大陆认清和平统一台湾的可能已经几乎消失、利用国民党来经济统一也难以达成了。温逸德认为,虽然大陆可等到2020年选举期待民进党被彻底翻盘,但应仍不影响和平统一台湾的可能性已经消失的事实,而台湾这些年的民主政治发展,也早已超出大陆的掌控。

第二,普遍对中国大陆的认知是,大陆可能还需约3到4年左右才有足够纯熟的军事力量来武统台湾。但温逸德指出,台湾现在最大的致命伤是,军事力量完全不足以对抗大陆。而且美国并不愿贩售强大的军武给台湾作自我防卫,这都使得台湾和大陆在军事上拉开了极大的差距。现在台湾超短的4个月兵役,和只有号称200万的军力,都令人十分担心台湾的未来,只要做任何军事行动威胁,甚至海上封锁,就足以让台湾投降。

第三,美国总统特朗普和法国总统马克龙已明确表明态度,不愿在公众场合直接批评中国大陆,《纽约时报》就曾分析,近10年来中国经济跃升,西方国家已越来越和中国大陆亲近。

