江苏华宏特钢发生打砸事件 官方称劳资纠纷引发

（联合早报网讯）自7月19日下午开始，一段“华宏特钢厂发生打架斗殴事件”的视频在网络流传，20日上午，又有数组打砸汽车及办公楼的视频在网上被大量转发。视频中厂区的大门被推倒，多部车辆车窗被砸、车被推翻，且有多人进入到一栋办公楼进行打砸。据人民网报道，经核实，事发地为江苏新沂市的华宏特钢公司。

据中国青年网报道，7月19日网传的视频显示，在一白色车辆旁，许多头戴施工安全盔的工人与部分村民相互对峙并伴有冲突行为。不远处，几名头戴红色安全盔的工人对一男子进行殴打，其中一名工人手持短锤对一男子进行了长达十秒的殴打。在视频另一幕中，许多人聚集在“17”号厂区（仓库）的门前对峙，人群中有人手持长棍并对另一男子进行殴打。

7月19日晚，江苏省徐州市新沂市公安局官方微博发布警情通报，称黄某（华宏特钢厂工人）因劳资纠纷与厂方发生冲突，后纠集亲属，与厂内员工发生打斗。打斗致3人轻伤，3人轻微伤。目前，警方已立案调查，案件正在办理中。

20日中午，新沂市政府首次就该事件进行了回应：7月16日，华宏特钢职工黄某和张某两人在工作期间打架（两人均为新沂人），被车间主任郑某（福建人）按照厂纪罚款一千元。黄某当时并未对该处罚表示异议。7月19日，黄某上班期间故意与车间主任发生口角并用安全帽砸破自己的头，谎称被郑某打伤。下午15时许，黄某纠集多人到厂区，与厂内员工发生打斗，经公安机关鉴定，致3人轻伤，3人轻微伤，均无生命危险。7月19日10点，当事人被当地派出所传唤调查，20日上午8时许，黄某家人煽动其亲友及部分群众以“福建人打新沂人”为由到厂区闹事。

免费试阅14天