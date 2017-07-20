中国婚恋观调研报告：六成单身男买不起房“被分手”

（联合早报网讯）据最新一期“婚房”主题婚恋观调研报告显示，“房子=票子=爱情”这样的观点得到近半数中国单身男女的认同。

华商报报道，中国婚恋交友平台世纪佳缘近日联合链家发布了最新一期“婚房”主题婚恋观调研报告，报告显示，57%的单身女性认为结婚需要单独准备婚房，这一比例较之男性高出16个百分点，尤其独生女认为需要单独准备婚房的高达68%。

而对于“男方无房，女方提供婚房”的选项，52%的单身女性明确拒绝，仅有18%单身男性明确拒绝，多数男性会认为会有一种“寄人篱下”的感觉；当对方已经购置了婚房的时候，有14%的女性会要求对方在房产证上加上自己的名字，这一比例是男性的两倍。

此外，有69%的单身女性表示婚房由对方提供，自己不需要准备；认可租房结婚的女性仅占一成，超过半数的女性都不认可租房结婚这样的选择，理由是“房子不是自己的，没有安全感”。

数据显示，六成单身男与半数单身女的身边都发生过因“买不起房而分手”这样的爱情悲剧，因“买不起婚房而分手”排名前三的城市依次为：郑州（67%）、上海（64%）、天津（63%）。根据链家研究院的数据显示：近半数的单身男女都认为90-120平方米的小三房是婚房理想房型，但在真正购买时，更多人却会选择60-90平方米的小户型。

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