中国外汇局回应海外投资项目被叫停

（联合早报网讯）最近有报道说，几家中国大公司的海外投资项目由于违反有关投资规定被叫停。对此，中国国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英20日表示，外汇局对外投资外汇管理政策是一贯、稳定的，始终坚持实施“走出去”的战略不变，坚持充分利用“两个市场”和“两种资源”的方针不变，坚持支持合法合规的对外直接投资。

中新网报道，王春英今日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上称，对于所涉具体情况，没有这方面的信息。关于对外直接投资的政策，近日发改委和商务部等相关管理部门都作出了回应，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；支持以企业为主体、以市场为导向、按照商业原则和国际惯例的对外投资，尤其是支持企业投资和经营“一带一路”建设和国际产能合作。同时，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。

她指出，外汇局将就对外直接投资问题继续密切配合有关部门的工作，一方面保障有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，鼓励境内企业参与“一带一路”建设和国际产能合作；另一方面有效防范对外投资风险，促进我国对外投资持续健康稳定发展。

她强调，外汇局对外投资外汇管理政策是一贯的、稳定的。外汇局将坚持几个“不变”：始终坚持实施“走出去”的战略不变，坚持充分利用“两个市场”和“两种资源”的方针不变，坚持支持合法合规的对外直接投资。

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