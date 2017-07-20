中美全面经济对话确认开展经济合作一年计划

（联合早报网讯）首轮中美全面经济对话19日在华盛顿闭幕后，中国财政部副部长朱光耀对媒体表示，双方确认开展中美经济合作一年计划，并争取实现早期收获。

中新社报道，当天，首轮中美全面经济对话在华盛顿举行。中国国务院副总理汪洋与美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯共同主持。

朱光耀表示，双方确认开展中美经济合作一年计划，并争取实现早期收获。中美经济合作一年计划包括宏观经济政策、贸易、投资、全球经济治理四大领域。总的原则就是务实、高效推进中美合作进程，以把中美经济合作的蛋糕做大为前期，解决好中美经济关系快速发展中产生的问题和矛盾，使得不断向前发展的中美经济关系始终为两国人民的福祉发挥积极作用，增加两国人民彼此的感情，使得中美关系的经济基础更加夯实，充分发挥中美经济关系是中美整体关系的压舱石和推进器的作用。

朱光耀说，首轮全面经济对话与此前的中美战略经济对话既有连续性，又有其自身的特点。它涵盖了中美经济关系的方方面面，触及到中美经济合作的所有领域。既包括要讨论事关中美经济关系的全局性、战略性、长期性问题，又要讨论经济合作的具体问题。总的原则就是充分体现中美经济关系互利共赢的本质，用磋商的方式来解决中美关系中出现的问题和矛盾，并体现互信精神，及时对重大经济政策进行沟通。

在谈及中美贸易逆差时，朱光耀说，中方的政策非常明确，我们不追求贸易顺差。他说，中国近几年推进供给侧结构改革，今年上半年国际收支顺差已经缩小到1%以内，相信全年也不会超过1.5%。至于中美之间的贸易，顺差的是商品部分，在服务贸易方面中国对美有较大逆差。在这次对话中，双方坦承地、实事求是地分析了中美贸易结构中的问题，一致认为解决好中美贸易不平衡的问题，美方不是要停止或减少从中方进口，而是要通过增加对华出口来使贸易更加平衡。

朱光耀说，中方也提出了美方要放宽对华民用高科技产品的出口。他说，随着双方理解和互信的加强，有一些管制制度已经过时，希望特朗普政府能以更加开放、使中美关系更加融合的理念和思维来处理好对华高科技产品出口管制的调整。

提到钢铁产能过剩，朱光耀说，中美两国在这一问题上一直保持密切的政策沟通。本次会议期间，双方也继续进行了沟通。美方的态度是钢铁产能过剩是全球问题，需要全球共同应对，中方的看法也是如此，并强调钢铁产能过剩是全球经济疲软造成的结果，需要全球共同应对。中方向美方介绍了中国自主采取的钢铁去产能行动，美方也看到了中国是全球主要经济体中率先采取行动的国家，而且中方的力度是空前的、取得的进展也是世界有目共睹的。中美双方将会继续就这一问题进行深入的政策沟通。

朱光耀说，我们也理解不可能通过一次会议就解决所有问题，而要通过不断地深化沟通、增进了解、加强互信来解决好这些问题。总之，我们有信心，中美两国在经济关系紧密相联、密不可分的情况下，一些问题和矛盾会得到妥善的处理。

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