中国年底前禁止24种高污染固废入境

（联合早报网讯）中国于近日正式通知世界贸易组织(WTO)，表示今年年底开始将不再接收外来垃圾。7月20日，在中国环保部7月例行新闻发布会上，环保部国际合作司司长郭敬确认这一消息。他透露，中国确实向WTO做了有关中国国内政策的通报，今年年底开始，不再进口包括废弃塑胶、纸类、钒渣、纺织品等24类外来垃圾。

新京报报道，对于中国为何要进口洋垃圾?现在为何又要对洋垃圾和固体废物说“不”?郭敬表示，洋垃圾和固体废物进口利用，在过去特定发展阶段，一部分进口的原料固体废物，在弥补国内资源短缺方面发挥了一定作用。但是随着中国经济社会发展水平的提高，进口可用作原料的固体废物暴露出不少的问题，污染了环境，损害了群众的身体健康。

郭敬说，“尤其是洋垃圾的问题，已经到了人人喊打的地步。一些国家通过多种方式将固体废物转移到其他国家，有的甚至是非法出口。”为了有效管制危险废物在各国之间的转移，国际社会在1989年就制定了控制危险废物越境转移及其处置的《巴塞尔公约》，中国也是公约的签约国之一。

《巴塞尔公约》中规定，出口危险废物必须事先征得进口国主管部门的同意，未得到进口国书面同意，不得进行转移。

据了解，目前，国内国外都有少数的不法商人，为了自己的利益，非法进口，夹带进口、走私洋垃圾，造成了不少的环境问题。

今年4月，中央深改组第三十四次会议审议通过了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出要分行业、分种类制定禁止固体废物进口的时间表，分批、分类调整固体废物进口管理目录，综合运用法律、经济、行政手段，大幅度减少进口种类和数量，同时，加强国内固体废物的回收利用和管理，发展循环经济。



郭敬表示，“也正是为此，我们先行将环境污染风险较高，群众反映十分强烈的来自生活源的废塑料、未经分解的废纸、废纺织原料、钒渣等24类固体废物禁止进口，并且根据WTO有关透明度等要求进行了通报。”

据媒体报道，在中国送交WTO的文件中表示，“一般可回收利用的固体垃圾中，常掺杂有为数不少的高污染垃圾和危险性废物，污染中国环境，为了保护环境与人民的健康，中国要调整垃圾进口法规，拒收高污染的固体废弃物”。

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