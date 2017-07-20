孙文学校发声明：国民党听不进忠言 容不下义士

（联合早报网讯）由张亚中任总校长的孙文学校昨日深夜发出声明“莫听不进忠言，容不下义士”，声明中强调，倘若中国国民党中央再以如此傲慢无理态度面对自己的同志，听不进忠言，容不下义士，必然会遭到党员及党友的唾弃。

台湾联合报报道，国民党中常会在12日做出孙文学校暂停运作的决议，虽然国发院院长林忠山于昨日的中常会上做专案报告，替孙文学校辩护，但国民党仍维持原有暂停运作的决议，并等新主席就任后再行讨论。

孙文学校声明说，上周三中国国民党中常会在部分中常委及党职干部攻击孙文学校后，林政则代理主席裁示孙文学校暂停运作，并要求国发院林忠山院长于昨中常会做出专案报告。林忠山即以“孙文学校的定位及发展”为题进行专案报告，明确指出：孙文学校虽为中国国民党所设立，但“孙文学校以非本党编制内的组织对外运作，所有经费均自筹”。

声明中详述孙文学校运作的细节与成果，其中，在推动“多重认同”方面，声明中说，孙文学校积极推动“我是台湾人、也是中国人、也是世界人”的多重认同；在孙文学校的努力下，各地党员现在已经勇于谈228，敢于主张自己也是中国人，并对中国国民党及蒋介石对台湾的贡献认识越来越清楚，而能与民进党支持者辩驳。

林忠山重申，孙文学校以上所有工作，均没有拿中国国民党任何经费，中国国民党也没有对孙文学校做任何经费赞助。

声明中说，现今孙文学校所创造的和平、开放、共和、均富与道德等价值理念，“诚为本党所不可或缺”。

但声明指出，昨中常会仍有部分中常会对孙文学校的努力持负面看法，代理主席林政则最后裁示，将中常委对孙文学校发言列入纪录，其余未做其他指示；党部有人对外称，由于12日的中常会已决议暂停孙文学校所有运作，张亚中不得以孙文学校总校长身分对外发言，因此党中央将持续要求孙文学校暂停运作，直到新主席吴敦义8月20日全代会就任后再做定夺。

声明表示，孙文学校对于部分中常委根本不愿了解事情真相，仍然以情绪发言，是非不分，迄今还是以高高在上的姿态面对一个对党只求奉献不求回报的义工组织，感到遗憾；部分中常委及党中央若干党工，迄今还认为党员不应对候任主席吴敦义先生或前总统马英九先生有异见，更不愿意认识孙文学校的努力及具体贡献。

孙文学校认为，倘若中国国民党中央再以如此傲慢无理态度面对自己的同志，听不进忠言，容不下义士，必然会遭到党员及党友的唾弃。孙文学校在此再次重申：中国国民党非一人、一派之政党，而应属所有认同中山先生理念者。在两次败选，又逢民进党追杀之际，如何勇于反省、清楚理念、重建论述、包容团结，已是当务之急；孙文学校所有师长同学朋友，将一如继往，积极任事，不做任何休息，更不会暂停运作，而是努力进前！

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