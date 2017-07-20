中国采矿用地普遍增量放缓，中部地区降幅较明显为40.2%

（联合早报网讯）7月20日，中国国土资源部举行新闻发布会，通报2016年中国土地变更调查结果。资料显示，2016年，采矿用地在中国各区域普遍呈现增量放缓态势，中部地区较为明显，降幅达到40.2%。这也就意味着，中国矿业产值大幅下降。

据澎湃新闻网报道，按照中国土地用途分类的规定，采矿用地属于建设用地范畴。中国国土资源部资料显示，2016年，中国新增建设用地面积809.0万亩，与2015年相比，增加了34.4万亩，增幅4.4%。除采矿用地之外，公路、铁路等基础设施项目用地面积增加突出，增幅分别达30.7%和102.8%，且主要集中在西部地区。

实际上，自2011年以来，中国矿业形势已呈现下行趋势。2015年矿业总产值比2011年的3.02万亿元下降40%左右。而在此前的2005年至2011年，中国矿业发展经历了一段黄金期，矿业总产值也在六年前增长了两倍。

值得一提的是，近年来，中国国土资源部还在着力推进矿业用地的改革，这也是矿业企业关注的焦点。矿业用地因是矿产资源管理和土地管理的结合部，既涉及矿产开发，又涉及土地利用。市场经济体制下，矿地矛盾日益突出。

相对于工业用地，采矿用地具有其特殊性，主要表现在取得采矿用地的时限长、成本高，以及矿业用地没有退出机制等。2005年至今，中国国土资源部已陆续批准广西、云南、山西等地开展采矿用地方式改革试点。

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