台湾国发会：2017年经济成长率可望超过2%



（联合早报网讯）台湾国家发展委员会（简称国发会）今天表示，受惠全球经济成长动能增强，国内出口持续成长，主计总处五月上修台湾今年经济成长率为2.05%，近期主要机构也相继上修至2.0%以上。

据台湾联合新闻网报道，台行政院上午举行院会，国家发展委员会向行政院长林全陈报“当前经济情势”报告。

台国发会副主委高仙桂说明，近期国际经济情势对台湾有两个正面因素，第一是全球经济复苏动能增强，今年全球经济成长率可望达3.04%，是2012年以来最高水准；第二是贸易保护主义的威胁暂时解除，美中贸易争端和缓，欧日也正式签署经济伙伴关系协定（EPA），但是贸易保护主义的威胁还是存在。

高仙桂指出，潜在风险则是美国联准会（Fed）六月提出升息跟缩表的规划，各国随着经济逐渐复甦，也准备推动货币政策正常化，金融危机以来宽松资金即将结束，加拿大已率先升息，欧盟明年可能结束量化宽松政策，预计将引起全球资金的移动，增加市场风险。

在国内经济方面，高仙桂说，主计总处5月上修台湾今年经济成长率为2.05%，近期主要机构也相继上修至2.0%以上，主要是因为全球经济复甦，出口展望乐观，但内需动能还有待增强。

高仙桂说，若要维持经济成长动能，内需要持续强化，政府应带头投资，刺激民间投资增加，以确保经济稳定成长。

林全裁示，目前台立法院正在审议“前瞻基础建设特別条例”预算，希望借此刺激国内相关投资，带动整体动能。考虑国际情势改变，特別是美国推动的公平贸易及“美国制造”政策，可能限缩台湾出口动能，请相关部会密切注意美国情势，并适时因应。



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