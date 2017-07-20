英密件﹕李嘉诚89年有意入英籍 撒切尔夫人允责成大臣商讨

（联合早报网讯）根据英国国家档案馆新一批解封的档案，时任基本法起草委员会委员、香港首富李嘉诚，1989年3月曾与当时的英国首相撒切尔夫人见面，会议纪录显示她知道李“有兴趣取得英国公民资格（Mr. Li's interest in acquiring British citizenship）”，并会责成内政大臣与他进一步商讨。文件并披露，李嘉诚希望英国政府运用酌情权，令部分香港资金可在英国安家落户。

据香港明报报道，时任香港上海汇丰银行主席沈弼，则于1989年6月致函英国保守党国会议员Julian Amery，请求对方协助与他素有交往的李嘉诚取得英国公民资格，并认为李嘉诚拥有由遍及全世界的上市公司组成的商业王国，不可能要他在英国居住数年时间以符合取得英国公民资格的要求。

长江和记实业发言人回复明报查询时表示：“当时和记正研究在英国竞投和发展电讯及其他业务，曾就各项议题交换意见。”发言人没有回应李嘉诚后来有否向英国政府申请入籍。

李嘉诚1985年获委任为基本法起草委员会委员，一直是北京器重的对象。2010年9月深圳经济特区成立30周年庆典期间，时任国家主席胡锦涛与李嘉诚单独会面近10分钟，并称赞李嘉诚“爱国爱港爱乡“。

1989年3月21日，撒切尔夫人与李嘉诚在伦敦短暂会面，根据英国首相府事后整理的会议纪录，李嘉诚表示不久前葡萄牙政府向逾10万名澳门居民提供葡国护照，在香港引起对英国的负面观感，不少港人不认同英国严限港人移居英国的政策。李表示：“若较年轻的商界人士及公务员有机会获得英国护照，他们会更愿意留在香港。”

撒切尔夫人则承诺会向内政大臣韩达德提及李嘉诚有兴趣取得英国公民资格，并会要求韩达德与李讨论相关事宜。解密档案未有显示李嘉诚后来是否向英国政府申请入籍。

会面前一天（1989年3月20日），英国外交及联邦大臣的私人秘书R N Peirce，致函撒切尔夫人的私人秘书鲍威尔，Peirce估计李可能在会面期间要求获得英国公民资格。

根据解密档案，当时李嘉诚是英国属土公民（BDTC），而根据当时的英国国籍法，必须在英国居留5年才能取得英国公民资格，当时也没有通过投资成为英国公民的规定。但官员可酌情将居英时间减至最短两年。

会面八天后，李嘉诚致函撒切尔夫人，感谢她拨冗会面。他在信中说﹕“虽然没有人期望英国向所有人敞开大门（没有国家会这样做），使用一些酌情权（some use of discretion）可确保部分香港资金最少可在英国安家落户。”

明报翻查当年报道，1989年3月27日，李嘉诚在伦敦会见撒切尔夫人后接受《泰晤士报》专访，指目标是将香港业务的比重由八成降至六成，但李强调无意因为九七回归而迁册。

密件又披露，沈弼1986年曾向英国内政大臣建议，给予四、五名香港华人富商英国护照，撒切尔夫人曾促内政部认真研究，最终在内政部游说下否决此构思。



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