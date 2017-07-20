吉林宣判首例网络编造灾情案件 散布谣言者获刑八个月

（联合早报网讯）中国吉林市丰满区法院于20日上午11时利用网络进行直播，开庭审理了吉林省首例网络编造灾情案件。被告人高某某犯编造、故意传播虚假信息罪，被判处有期徒刑八个月。

据中新网报道，被告人高某某系吉林市丰满区旺起镇某村村民。7月16日晚20时许，高某某通过直播软件，编造吉林市“7.13”洪灾中死亡100余人、政府屏敝导致通讯中断、救灾物资被截留等虚假信息，在互联网上直播，严重扰乱了社会秩序，被当地群众发现并报警。

在此案中，公、检、法三机关结合庭审为中心审判制度改革试点工作，建立快速立案、快速起诉、快速审理机制，对犯罪事实清楚、被告人认罪的案件，适用轻刑快办及速裁程序进行审理。在三机关的通力配合下，此案从7月17日零时抓获犯罪嫌疑人到20日开庭审结，共计用时3天零11个小时，进一步发挥集成优势，合力打造轻刑快办的绿色通道。

在庭审现场，检察机关因高某某认罪态度较好，建议量刑在一年以下。对于公诉机关的起诉，高某某表示无异议。他说：“我没想到能触犯法律，现在已经知道错了，也很后悔，以后再也不会犯这样的错误了。”

宣判后被告人当庭表示服从法院判决，不上诉。

当庭法官郭芮在庭审后接受采访时表示，希望大家能够吸取教训，任何时候都不要信谣传谣。随意传播谣言的行为，如果触犯法律，将依法追究其刑事责任。

免费试阅14天