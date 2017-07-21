章莹颖案庭审嫌犯首次开口 自曝正在服用抗抑郁药

（联合早报网讯）中国访问学者章莹颖在美失联至今已经超过40天，尽管涉嫌绑架章莹颖的嫌犯克里斯滕森被抓捕起诉但是章莹颖仍然是下落不明。今天凌晨，该案进入正式审理阶段。克里斯滕森在美出庭受审。据美国伊利诺伊州当地媒体《新闻报》报道，正如之前媒体所报道的，针对其所被指控的罪名，克里斯滕森作无罪辩护。报道称，克里斯滕森的联邦绑架案的审判日期已经定于9月12日。

据法制晚报报道，不同于前两次的出庭聆讯时的保持沉默，此次嫌犯克里斯滕森在审理期间中发言近4分15秒。当被法官问到是否他在被关押期间服用任何药物，克里斯滕森回答到其服用氯硝西泮制剂（Klonopin），作为一种抗抑郁的药物。但是他表示，这些药物服用不影响他理解对他的指控的能力。

在一份声明中，克里斯滕森的代理律师安东尼·布鲁诺表示表示，现在克里斯滕森面临陪审团的审判，他计划坚持其无罪辩护的立场。他表示，案件可能会持续一年甚至更长的时间。

报道称，克里斯滕森下一次审前听证（pretrial hearing）将会在8月28日下午2点45分举行。

章莹颖案援助律师王志东此前接受法晚·看法记者采访时表示，据王志东介绍，章莹颖案嫌犯的提审应该主要包括三个内容。第一，法官向嫌犯宣读起诉书中对他的指控。第二，嫌犯回答是否认罪。这时有两种可能性，嫌犯人认罪或不认罪。当然他也可能保持沉默，由嫌犯律师说“不认罪”，或“我的当事人选择保持沉默。”这些都和不认罪是同样的效果。最后，法官会设定审判的日期。7月20日的法庭提审时间会相当短。

美国司法部网站12日发布消息说，美国联邦大陪审团当天以绑架罪正式起诉嫌疑人布伦特·克里斯滕森，如果罪名成立，他最高可判处无期徒刑。起诉书表示，克里斯滕森“蓄意非法扣押、拘禁、诱骗、引诱、劫持并带走了”章莹颖，出于自身利益和目的扣押她，并使用工具及设备，实施其不法行为。

章莹颖已经失踪多日，依然下落不明，联邦调查局(FBI)此前表示“据信章莹颖已经死亡。”

据美国侨报网报道，根据美国加州刑事案件的审理制度，目前章案嫌疑人的审理会经历过堂提审(arraignment )，预审听证(preliminary hearing) ，认罪协商(plea bargaining )和审判(trial)。7月20日的出庭，是过堂提审。法官会要求被告陈述是否认罪。章莹颖案嫌犯的刑事辩护律师已作出声明将对其当事人作无罪辩护，如果律师代表被告作无罪陈述，案件就进入下一阶段预审听证。

现年26岁的章莹颖今年4月前往伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校学习。当地时间6月9日14时左右，她在坐上一辆黑色轿车后失踪。美国联邦调查局将这一事件定性为绑架案。联邦调查局6月30日逮捕布伦特·克里斯滕森，指控他涉嫌绑架章莹颖。

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