辽宁官方叫停沈阳城建学院强制学生富士康实习，校方深夜致歉

（联合早报网讯）昨晚23时许消息，辽宁省教育厅在其官方微博发布关于网曝“沈阳城市建设学院学生被强制到山东烟台富士康企业实习”有关情况的声明。声明表示，7月19日中午，辽宁省教育厅从微博发现相关报道后，立即要求学校详细报告有关情况。

据澎湃新闻报道，7月20日，辽宁省教育厅两次召开专题会议，听取学校情况汇报，研究事件处理方案，要求学校立即终止学生暑期教学实习活动。组成专门工作组，赴烟台指导学校组织学生有序返程。同时，对沈阳城建学院组织学生暑期教学实习活动开展专项调查，指导学校调整教学方案，规范办学行为。

声明称，辽宁省教育厅向全省高校发出紧急通知，严禁在假期组织学生开展教学实习活动，鼓励学生利用假期参加社会实践或社会公益活动。辽宁省教育厅表示将进一步加强学校管理，指导学校规范开展学生教学实习活动。

今天零时许，沈阳城建学院也在其官方微博发布关于网曝“沈阳城市建设学院学生被强制到山东烟台富士康企业实习”的情况声明，向学生、学生家长和社会公众表示真诚道歉。

声明称，近日，网络媒体上出现了“沈阳城市建设学院学生被强制到山东烟台富士康企业实习”的相关报道，学校对此高度重视，立即召开专题会议，系统梳理检讨教学实习工作中存在的问题，及时向辽宁省教育厅报告相关情况，并第一时间与实习企业沟通协商，研究解决方案。

声明说，对于此次教学实习活动中存在的问题和造成的不良社会影响深表歉意，学校借此向学生、学生家长和社会公众表示真诚道歉。同时，学校立即停止学生在富士康（烟台）科技工业园的暑期教学实习，将学生从实习企业全部撤回，安排学生正常放暑假。学校将切实维护学生的合法权益，由此产生的往返交通费、实习补助等费用全部由学校承担。

沈阳城建学校表示，将以此为戒，认真反思，深刻吸取教训，迅速做出整改，并将进一步加强教学管理，规范办学行为，认真做好教学实习活动。

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