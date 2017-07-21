阿里、腾讯、京东等入围世界500强

（联合早报网讯）财富中文网于20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。中国上榜公司数量连续第十四年增长，今年达到了115家。今年值得一提的是：随着阿里巴巴、腾讯上榜，加上去年首次上榜的京东，全球六家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet，以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。

据环球网报道，在115家上榜企业中，其中中国大陆(含香港在内，不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜，它们是：安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家)，其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。

从其他上榜国家看，美国今年有132家公司，日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本，但是除了金融业，该国上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司，来自具备创新能力的优势行业;作为对比，中国除了金融业，最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。

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