大陆2018武统台湾？ 台学者：不可能

(联合早报网讯)多位台湾军事专家表示,在台湾没有法理台独及内外在环境考量之下,大陆并没有武力统一台湾的急迫性。前美联社台湾分社主任温逸德文章提到大陆武统台湾三大条件均已成熟的说法不确实,对温2018下半年武统台湾的假设都认为不可能。

据中时电子报报道,温逸德一篇标题为〈Taiwan Under the Gun: An Urgent Call to Action〉的评论指出,中国大陆对台湾发动攻击三大条件已渐趋完善,预估2018年下半年可部署完成。三大条件为:1.中国确定政治渗透无效,一定得武力统一台湾。2.中国武力完备且横渡台湾海峡无碍,也有能力镇压台湾的反抗。3.中国完成这项任务时,国际政治阻碍必须小于回收台湾的利益。

台湾战略学会荣誉理事长王崑义受访时说,温逸德的逻辑错乱,而且自我矛盾。王崑义说,战争条件非仅武器,也要看内外在环境,台湾未宣布独立,且台湾的政治虽乱但很稳定,中共都没有在2018发动犯台的条件。而且目前中共应是以内部稳定比统一台湾重要。

国家政策研究基金会国家安全组高级助理研究员揭仲则表示,大陆目前以“两个一百年”(2021建党百年及2049建国百年)为最重要的计划,基本上以国内经济发展为主,只要台湾不添乱不宣布台独,大陆没有急迫性统一台湾。

此外,揭仲认为,大陆目前正在进行军改组织调整,此时军力相对是较弱的时刻,要到2025年左右才是军力成熟高峰阶段,此时不会轻易发动武力行动。

