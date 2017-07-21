卫计委：今年前五个月中国出生人口740.7万，二孩及以上过半

（联合早报网讯）7月20日，主题为“鼓励按政策生育 推动人口均衡发展”的中国人口学会2017年会在云南省昆明市召开。国家卫生计生委副主任王培安出席开幕式并讲话。

据中国人口报报道，王培安介绍了全面两孩政策实施进展情况，指出政策落地一年多来，在育龄妇女减少的情况下，全国出生人口数增幅明显。根据卫生计生统计数据，2016年住院分娩活产数为1846万人，是2000年以来的最高水平，二孩及以上出生占比超过45%，较2013年提高十几个百分点。2017年前5个月，全国住院分娩活产数为740.7万人，比2016年同期增加7.8%，二孩及以上出生占57.7%，比2016年同期增加8.5个百分点。

王培安指出，当前和未来的一段时间里，中国处于人口发展深度转型期，也将继续推进世界上最为宏大而独特的人口与计划生育改革实践。人口问题的本质是发展问题。在中国这样一个人口大国，必须有前瞻性、战略性的人口发展目标。把握人口大势，谋划发展战略，需要对现实的深入观察、对政策动态的科学评估和跨学科的理论创新、方法创新。

王培安强调，以下几个领域值得人口学界关注：把握人口自身发展规律，保持适度生育水平；深入研究人口与社会发展关系，构建家庭友好的社会政策环境；科学研判人口与经济互动关系，推进人口研究理论创新；积极思考流动人口和城镇化问题，为促进人口合理分布提供创新方案；准确把握世界人口发展趋势，将中国人口发展纳入全球视野。

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