斗鱼“网红党支部”：主播佩戴党徽，直播时背后要求挂党旗

（联合早报网讯）6月30日，全国首家“网红党支部”在斗鱼直播平台成立。“哪里有重大舆情需要澄清，哪里有谣言需要粉碎，哪里有新政需要解读，斗鱼正能量网红就随时到位，帮助党委政府消除网友误解，第一时间传递正向能量。”斗鱼CEO张文明说。

据工人日报报道，2016年3月，斗鱼成为湖北首家“独角兽”公司，是国内目前最有影响力的网络直播平台之一。两个月后，斗鱼成立了党支部，一年后升格为党委，由负责公共事务的副总裁袁刚直接负责党建工作，今年1月12日，斗鱼率先成立了正能量版块。

“很多人不了解现在的年轻人，认为播一些很正向的内容就没有观众爱看。但自从斗鱼成立了正能量版块以来，播了这么多期节目，实际上获得了意料之外的好评和流量。”对于斗鱼党组织成立以后的多次党员直播活动，斗鱼党委书记袁刚向《工人日报》记者表示，每次节目开始，5分钟之内，就会有“飞机”“火箭”等大大小小的礼物送到直播间，送给主播，而正能量版块的各种活动，更会有一些固定的粉丝，自发地送“土豪礼物”。这些都表明，党建直播已经受到了很多青年观众的喜爱。

据“网红党支部”的党支部书记、90后女员工古娜介绍，“网红党支部”成立时，共有18名网红党员。12名是斗鱼的员工，其他6名分别来自成都、郑州、上海等地，其中1名主播是直播游戏题材，另外5名则直播户外运动和生活题材。党员主播在进行直播时，都会佩戴上党徽，主动接受大众监督。

员工表示，网红主播们在党建直播时首先要亮明自己的身份，佩戴党徽，在直播间时背后悬挂党旗，这都是一些形式上必不可少的要求。

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