阿申纳官方：球员不适非食物中毒，因上海太热

（联合早报网讯）正在中国进行夏季备战的英超豪门阿申纳队，在上海进行的2017国际冠军杯点球战胜拜仁慕尼黑之后，球队出现了疑似“病毒蔓延的情况”。20日晚间，球队官方辟谣称，球员不适非食物中毒，因上海太热。

据中新网报道，19日晚比赛之后，阿申纳主教练温格称，“队里出现了病毒蔓延的情况，队医认为是食物中毒。上海高温实在令人震惊，我们本计划进行大运动量训练的，但害怕会出现问题。”

当晚不仅球队队长默特萨克和锋线大将吉鲁没有来到球场，新援科拉西纳克还在球场上出现了呕吐症状，上半时就被迫被换下场。沃尔科特和拉姆塞虽然替补登场，但也受到了影响。

随后，“阿申纳球员在上海食物中毒”这一传言便在国内网络上流传，甚至有不明真相的“枪手”球迷声称希望有关方面彻查阿申纳在沪的饮食状况。

不过，阿申纳俱乐部很快便给予了官方辟谣。该俱乐部工作人员对上海之旅表示肯定，“我们在上海度过了非常愉快的时光，球迷和这个城市的招待都十分出色，这是一趟特别的旅程。我们以一个非常戏剧化的形式(点球反败为胜)赢得比赛的胜利，所有现场的球迷展现出了对阿申纳的极大热情，上海让我们感到非常骄傲。”

他说，“部分球员身体出现不适，并不是因为食物中毒，而是因为在高温天气下进行训练造成的，上海比伦敦要热得多。不过他们将会加入周六在北京与切尔西的比赛。上海的球迷朋友们给我们很多的帮助与照顾，我们会永远铭记你们的支持，期待很快能再次见到你们。”

近来，受副热带高压控制，上海频频出现极端酷热天气。自上海入伏首日(7月12日)即发布今年首个高温橙色预警信号以来，申城连续迎来火热“炙烤”。截至7月20日，上海已经迎来今夏第14个高温日，也是连续第10个高温日。当日早上8时24分，上海中心气象台发布高温橙色预警。下午，徐家汇站的最高气温升至39.0℃，位列上海今夏高温榜的第二位，暂居第一的是14日的39.7℃。

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