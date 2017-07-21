A站：将对内容严格整改 加强与央媒合作

（联合早报网讯）7月20日消息，近日有用户反映A站、B站大量海外影视剧下架，迟迟未对此作出回应的A站发布声明，称根据中国相关政策法规，对影视节目进行了下架整改。不过，A站声明在发出不久后被删除。昨晚，A站在微博再发声明，称将按照有关规定对视听节目服务进行全面整改。

据TechWeb报道，AcFun弹幕视频网官方微博声明如下：

6月22日，国家新闻出版广电总局发文要求AcFun（简称“A站”）按照有关规定对视听节目服务进行全面整改。A站深刻检讨自己的错误，诚挚接受政府部门的管理、批评及处罚，并通过此次整改健全和完善对视听节目的管理规范。

7月18日，根据北京文化行政执法总队的指导建议，我们将持续对网站进行严格审查，对内容进行严格整改，具体内容如下：

1、严禁未持有视听许可证的机构主体上传视听节目；

2、对任何色情、暴力等违法违规的视频及文字内容坚决予以取缔，对于上传此类内容的账号予以永久销号处理，内部工作人员从严处罚，对于恶意上传违规内容者将配合管理部门追责到底；

3、不符合《互联网视听节目管理规定》的影视剧（含境内与境外）、网络电影、新闻节目、纪录片、专题片、综艺节目等视听节目将坚决予以下线；

4、进一步加强和规范弹幕内容的审核。

与此同时，A站将继续加强与中央媒体的内容合作，放大主流舆论的传播声音。

作为国内最大的青少年流行文化社区，A站成立十年以来一直都是有强烈社会使命感和责任感的网站，以青少年喜闻乐见的二次元的方式弘扬社会主义和谐价值观，为青少年用户传播更多正能量的优质文化内容。A站将继续承担企业公民应有的社会责任，严控网站内容，推广具有正确价值观的优质内容，繁荣广大青少年用户的精神文明建设，努力营造有益于广大青少年用户的身心健康的环境，帮助广大青少年用户树立正确的价值观。我们为建立良好公正和谐进步的社会氛围、建设祖国尽自己的一份力。

感谢广大用户一直以来对A站的支持，也欢迎有关部门及社会广大群众进行监督。且任其路远，未尝志短。归依如落箨，未敢忘初心。

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