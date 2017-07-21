广西成中国往返亚细安旅客重要中转集散地

（联合早报网讯）广西南宁机场21日提供的信息显示，仅在7月上半月，该机场就接连新增了南宁——西哈努克港、南宁——斯里巴加湾两条航线航班，加密了南宁——新加坡一条航线航班，使南宁更加完善了与亚细安国家的空中互联互通网络。

据中新社报道，据介绍，目前广西民航航线网络实现亚细安10国全覆盖，通航亚细安各国首都、中心城市共18个，航线条数达25条，每周班次97班。

南宁机场提供的信息显示，该机场通过与国内有实力的航空公司合作，开通昆明、杭州、长沙、南京、郑州等市经南宁至亚细安各国航线，提高南宁机场国际航线网络的中转率，采用经停南宁至亚细安航线数量占南宁亚细安航线总数45%，南宁机场作为面向亚细安国际中转机场枢纽地位和作用进一步加强。

据悉，广西除南宁机场外，北海机场与春秋航空合作，开通了哈尔滨-北海-曼谷定期航班。桂林机场与南航合作，先后开通桂林-南宁-新加坡、桂林-南宁-曼谷航线。

广西机场管理集团公布的统计数据显示，2016年广西亚细安航线旅客吞吐量达87.12万人次。2011至2016年，广西到亚细安航线发展迅速，年均增长率为26.2%，比广西机场同期年旅客吞吐量增速快2倍，实现每三年翻一番目标。

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