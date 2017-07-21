房租收入比：北京深圳超50% 无锡仅19%

（联合早报网讯）上海易居房地产研究院发布《全国50城房租收入比研究》报告，数据显示，6月份中国50个城市超七成房租相对收入较高，其中北京、深圳、三亚、上海四个城市的房租收入比高于45%，属于租金严重过高城市。

据中新网报道，报告中所说的房租收入比，是指个人租房租金费用与个人可支配收入的比值。房租收入比等于人均住房租金除以城镇居民可支配收入。

单看房租收入比的分子，北京、上海、深圳3个城市的人均住房租金高于2000元/月，其中，北京房租水平最高，平均房租为2748元/月，房租收入比高达58%。

全部50个城市中，人均住房租金高于1000元/月的城市为杭州、广州、厦门、南京、三亚、珠海、福州、天津、温州、大连、哈尔滨、武汉、郑州、海口、宁波，其中杭州、广州高于1500元/月，厦门、南京接近1500元/月，其余城市仅略高于1000元/月。有点意外的是，三亚人均住房租金为1254元/月，在样本城市中属于偏高水平，报告认为，这主要因为三亚部分房屋作为度假用途，并非刚性住房需求，而外地游客承租的租金较高。

具体来看各城市的房租收入比，北京(58%)、深圳(54%)、三亚(48%)、上海(48%)等4个城市房租收入比高于45%，属于租金严重过高城市。

12个城市房租收入比在25%及以下水平，属于租金相对合理城市，包括保定(25%)、长沙(25%)、北海(25%)、佛山(25%)、东莞(24%)、宁波(24%)、沈阳(23%)、银川(23%)、呼和浩特(21%)、苏州(21%)、嘉兴(20%)、无锡(19%)。其中苏州、宁波、无锡、沈阳、呼和浩特由于租金相对较便宜，且人均可支配收入相对较高，使得此类城市尽管经济增长相对较快，导致房租收入比处于较低水平，对于此类城市而言，需要防范未来可能出现的房租过快上涨风险；而银川、东莞、嘉兴等城市租金和人均可支配收入都处于相对低位，此类城市未来租金上涨压力较小。

另外34个城市房租收入比在25%-45%之间，属于租金相对过高城市，其中海口(41%)、兰州(40%)、哈尔滨(38%)、郑州(38%)、广州(38%)、湛江(37%)、杭州(37%)、厦门(36%)、福州(36%)、中山(36%)、天津(35%)、南宁(35%)等12个城市房租收入比在35%-45%间，相对偏高。

易居研究院研究员王梦雯认为，全国50个城市超七成房租相对收入较高，说明大中城市住房租赁市场存在较大量需求。未来中国政府发展租赁市场，既要结合市场化手段，同时还要考虑加强政府扶持力度，针对不同租房者制定差异化补贴政策。

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