中国确立人工智能战略目标：世界主要创新中心

（联合早报网讯）中国国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》（简称《规划》）。《规划》提出了六方面的重点任务和一系列保障措施，要求到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；到2030年，中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。

据新华社报道，《规划》指出，经过60多年的演进，人工智能加速发展，呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征。为牢牢把握人工智能发展的重大历史机遇，《规划》提出了明确的发展目标。

到2020年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径；到2025年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为中国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展；到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

同时，《规划》提出六个方面重点任务，包括构建开放协同的人工智能科技创新体系；培育高端高效的智能经济；建设安全便捷的智能社会，发展高效智能服务；加强人工智能领域军民融合；构建泛在安全高效的智能化基础设施体系，加强网络、大数据、高效能计算等基础设施的建设升级；前瞻布局重大科技项目，针对新一代人工智能特有的重大基础理论和共性关键技术瓶颈，加强整体统筹，形成以新一代人工智能重大科技项目为核心、统筹当前和未来研发任务布局的人工智能项目群。

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