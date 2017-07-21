台湾拟放宽陆配亲属赴台探亲限制

（联合早报网讯）台湾陆委会主委张小月今天表示，目前与移民署正进一步评估放宽大陆配偶亲属来台探亲限制，希望能兼顾两岸家庭亲情需求与陆配期待。

据中央社报道，台湾行政院大陆委员会、海峡交流基金会今天共同主办“关怀陆配暨暑期亲子活动”，张小月致词时作上述表示。

张小月说，陆配关心亲属来台探亲的问题，陆委会及内政部移民署目前正朝进一步放宽方向评估，希望能更兼顾两岸家庭亲情需求，同时也符合陆配期待，后续政府会来推动修正许可办法事宜。

她并引述一名与会陆配表示，海峡两岸都是陆配的家，陆委会也希望两岸能和平稳定，两岸人民能透过交流有更多友情与了解。

据报道，根据相关规定，已取得身分证陆配，三亲等内血亲已可申请来台探亲。有陆配建议放宽三亲等内血亲之配偶（如舅妈、侄媳）也可以来台探亲。

而尚未取得身分证的陆配，目前仅开放父母亲来台，陆配建议开放二亲等内血亲及其配偶（如兄弟姊妹、兄嫂、妹夫）也可以申请来台探亲。

此外，海基会董事长田弘茂致词时则表示，两岸通婚人口不断增加，截至目前为止已有将近38万对。到今年5月底，取得台湾身分证的陆配朋友们已经超过12万人。目前台湾的陆配第二代接近8万人。

他对陆配表示，不管是来自于何方，既然都来到台湾，“台湾就是你们的家，我们都是一家人。”

田弘茂指出，陆配与子女在台湾生活、融入台湾多元社会，过程中必然有一些问题需要各方面协助共同解决，海基会就是提供服务，帮助处理问题的官方授权机构。希望陆配以后都能跟海基会时常保持联系，有任何问题海基会都会尽力帮忙解决。

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