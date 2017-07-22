港台警方联手破跨境诈骗集团 涉1.13亿港元拘53人

（联合早报网讯）香港警方联同台湾执法部门联合行动侦破一个跨境诈骗集团，最少涉及台湾220宗诈骗案，包括“网上情缘”骗案、电话及投资骗案，再利用香港银行户口处理赃款，金额逾1.13亿港元，两地合共拘捕53人。

据香港明报网报道，被捕的53人年龄介由20岁至61岁，包括46名台湾人、5名香港人及2名中国内地人，其中45人在台湾落网、8人在香港落网，分别涉嫌洗黑钱及以欺骗手段取得财产等罪名；两地警方正追缉是否仍有在逃同党。

据悉，涉案诈骗集团以台湾为基地，专以当地单身及30岁以上的职业女性为目标；集团成员假扮香港海关人员及投资顾问等职业人士，透过社交网站、交友或通讯软件结识这些“台湾熟女”，假意与她们交往发展异地恋。另外，集团成员会招揽台湾人到香港开设银行户口用作收取骗款，在港接应成员同时会透过社交通讯程式，以“报酬”招揽银行职员协助顺利开户，出面开户的台湾人会被带往广东匿藏。

经过一段时间，集团成员取得“台湾熟女”信任后，便以筹措“结婚基金”等藉口游说事主投资，当事主信以为真、按指示将钱汇至香港指定银行户口后，集团成员安排持有户口台湾人到香港将款项提走；当事主被“骗无可骗”后，成员便会失去联络。此外，集团也会“仿效”电话骗案手法，假冒执法人员致电事主指其涉及罪案，要求缴交“保证金”。

消息称，近月台湾警方接获多宗同类骗案，当中涉及汇款香港，经两地警方联合调查，锁定一个以台湾为基地的跨境诈骗集团，涉嫌由2016年6月至今，台湾最少127名女子遇上诈骗案件，事主年龄由35岁至55岁，多是职业稳定的单身女子，涉案金额逾1.13亿港元；最大一宗金额为1名约40岁女商人被骗1700万新台币（约436万港元），另有事主借高利贷汇款给素未谋面的“情人”。直至本周三（19日），两地警方联合展开代号“净朋行动”，同时突击搜查两地多个目标地点，合共拘捕53人及检获逾百件证物带署，最少涉220宗发生于台湾的骗案。

就近期电骗案有上升趋势，香港警方成立“反诈骗协调中心”及设立24小时“防骗易”谘询热线18222，热线首日启用已接获346个市民咨询电话，主要查询有关最新的诈骗手法以及应对怀疑受骗个案的方法。

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